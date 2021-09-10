Опубликованы кадры пуска ракеты-носителя «Союз-2.1в» с космическим аппаратом МО РФ

Минобороны России показало кадры пуска ракеты-носителя «Союз-2.1в» с космическим аппаратом ведомства. В четверг, 9 сентября, ракета успешно вывела аппарат на орбиту.

Ракета легкого класса «Союз-2.1в» стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области в 22.59 мск. В установленное время она успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России.

Все процедуры, как уточнили в ведомстве, прошли в штатном режиме.