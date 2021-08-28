В Минздраве озвучили лучшее средство от коронавируса

Прививка от COVID-19 остается самым эффективным средством защиты от опасного заболевания. При этом, не надо стремиться получить иммунитет, переболев инфекцией, а лучше поставить вакцину. Об этом рассказала главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина.

«Вакцинация является самым эффективным и безопасным способом защитить себя от инфекционного заболевания. Есть научные публикации, которые говорят о том, что в случае перенесенного COVID-19 повторные заболевания бывают не очень часто. Однако на основании этого не нужно стремиться получить иммунитет после болезни, потому что ценой такого иммунитета могут стать осложнения, вплоть до летальных исходов, или последствия, которые называют "долгий COVID"», - сказала Драпкина РИА Новости.

С ее слов, вакцинация не только снижает вероятность заболевания коронавирусом, но и сводит на ноль вероятность осложнений болезни. Вакцинация особенно актуальна на фоне новостей об очередной волне коронавируса грядущей осенью, о которой ранее предупредил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

По словам главы ВОЗ, в настоящее время ситуация с числом выявляемых заболевших и умерших в мире стабилизировалась, но все равно находится на очень высоком уровне.