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Морпехи Северного флота освободили «захваченный» террористами порт в Дудинке

Михаил Аброськин
04:46 10.09.2021
Действуя максимально скрытно, военнослужащие пробрались на причалы, нейтрализовали охрану и разбили основные силы условного противника.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Арктическая зона России находится под надежной защитой. Это в очередной раз доказали моряки и морпехи Северного флота. Они провели учения на стратегическом объекте - Дудинском морском порту, который по легенде захватили диверсанты.

Операция по освобождению порта начинается задолго до рассвета. Под водой группа противодиверсантов незаметно пробирается на причалы. Любой ценой надо освободить подходы для будущего наступления. Действовать необходимо максимально скрытно.

За дело берется морская пехота. С лодок отряды высаживаются на разных сторонах портового терминала. Теперь «террористы» окружены. В панике, они пытаются отступать, но удар приходит откуда его совсем не ждали. Вертолеты Ка-27 высаживают подкрепление в тылу.

Теперь, когда все условные террористы уничтожены, надвигается новая угроза. Зреет контратака. Десантный корабль в сопровождении авиации должен успеть высадить технику и людей. Противник пытается атаковать, но тщетно. Несколько минут и наступление полностью остановлено. Финал учений - порт полностью свободен от захватчиков.

Такой сценарий здесь в Дудинке Северный флот отрабатывает впервые. Однако, совсем недавно схожие учения состоялись в Баренцевом море на нефтяной платформе «Приразломная». Тогда заместитель командующего Северным флотом Олег Голубев отметил, что защита экономической инфраструктуры России в Арктике одно из важнейших направлений подготовки сил флота.

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