Российские космонавты установили в открытом космосе контейнеры с землей

Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров успешно справились с выполнением всех основных задач во время выхода в открытый космос, а в оставшееся время - установили на модуле «Поиск» МКС три контейнера эксперимента «Биориск-МСН». Трансляция работы космонавтов шла на официальном сайте Роскосмоса.

Внутри контейнеров находятся семена растений, штаммы микроорганизмов на минеральных носителях, лишайники, а также почва четырех видов с микроорганизмами - пустынная, серая лесная, мерзлотная и чернозем. Все емкости поочередно вернутся на Землю через один, два и четыре года.

Изначально предполагалось, что Новицкий с Дубровым установят контейнеры раньше - во время предыдущего выхода в космос, 3 сентября. Однако тогда на это им не хватило времени, несмотря на то, что работали они дольше запланированного (7 часов 54 минуты вместо расчетных 7 часов 5 минут).