Онкологи назвали способ снизить риск возникновения рака

Снизить риск возникновения злокачественных опухолей помогут правильное питание и регулярные физические нагрузки. Об этом сообщает Всемирный фонд по исследованию рака в своих обновленных рекомендациях.

По словам онкологов, употребление пищи с большим содержанием сахара, соли и жиров приводит к ожирению, которое является одной из причин развития рака.

К факторам, которые могут спровоцировать онкологическое заболевание, также относятся злоупотребление алкоголем и курением.

Эксперты рекомендуют включить в рацион больше цельнозерновых продуктов, бобовых, фруктов и овощей, а также отказаться от фастфуда, сладостей и выпечки. Кроме того, онкологи советуют употреблять в пищу свинину, говядину и колбасные изделия не более трех раз в неделю. Согласно обновленным рекомендациям, стоит также отказаться от сладкой газировки, смузи, холодного чая и алкоголя, пишет «Москва 24».

Помимо прочего, надо сделать физические упражнения неотъемлемой частью своей жизни, напоминают онкологи. Рекомендуется заниматься спортом не менее трех раз в неделю.