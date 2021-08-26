Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Онкологи назвали способ снизить риск возникновения рака

Майя Мусиенко
11:45 26.08.2021
Чрезмерное употребление некоторых продуктов, а также пристрастие к алкоголю и курению провоцирует развитие раковой опухоли, сообщают специалисты.
Онкологи назвали способ снизить риск возникновения рака
© Фото: photochur, Pixabay
Читайте нас на:

Снизить риск возникновения злокачественных опухолей помогут правильное питание и регулярные физические нагрузки. Об этом сообщает Всемирный фонд по исследованию рака в своих обновленных рекомендациях.

По словам онкологов, употребление пищи с большим содержанием сахара, соли и жиров приводит к ожирению, которое является одной из причин развития рака.

К факторам, которые могут спровоцировать онкологическое заболевание, также относятся злоупотребление алкоголем и курением.

Эксперты рекомендуют включить в рацион больше цельнозерновых продуктов, бобовых, фруктов и овощей, а также отказаться от фастфуда, сладостей и выпечки. Кроме того, онкологи советуют употреблять в пищу свинину, говядину и колбасные изделия не более трех раз в неделю. Согласно обновленным рекомендациям, стоит также отказаться от сладкой газировки, смузи, холодного чая и алкоголя, пишет «Москва 24».

Помимо прочего, надо сделать физические упражнения неотъемлемой частью своей жизни, напоминают онкологи. Рекомендуется заниматься спортом не менее трех раз в неделю.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:38 Армия
Видео
Замминистра обороны Иванов рассказал, как удалось решить проблему Севастополя с водой
10:22 ОПК
Новые ударные беспилотники «Иноходец-РУ» пойдут в войска с 2023 года
10:17 Армия
Видео
«Вторая родина»: эвакуированные из Кабула иностранцы рассказали о хорошем приеме в России
09:59 Армия
Видео
Десятки танков и атаки «противника»: в Ярославской области прошла масштабная переброска техники через Волгу
06:21 В стране и мире
Минтруд изменит правила начисления социальных выплат
Популярное
Видео
На Братской ГЭС в Приангарье впервые с 1995 года произвели холостой сброс воды
Видео
Танковый биатлон. День 4. Индивидуальные гонки
Видео
«Стоит хруст листьев»: жители Новороссийска показали кадры нашествия гусениц
Видео
Украинский журналист заявил о «зраде» на военном параде в Киеве
Рассекречено: ФСБ рассказала о планах Японии применить сибирскую язву против СССР
Видео
Акварель, масло и дерево: какие работы Сергея Шойгу показали на выставке в Казани
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.