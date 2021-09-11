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Бойцы российской базы в Таджикистане отразили нападение «террористов»

Ян Брацкий
03:00 11.09.2021
По замыслу учений группа условного противника попыталась незаконно проникнуть на территорию воинской части, применив огнестрельное оружие.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Учения по отражению нападения незаконного вооруженного формирования (НВФ) на объекты 201-ой российской военной базы состоялись в Таджикистане. По легенде группа условного противника пыталась незаконно проникнуть на территорию воинской части через контрольно-пропускной пункт (КПП), применив огнестрельное оружие.

Получив сигнал тревоги, подразделение по противодействию терроризму на бронетранспортерах БТР-82А прибыло к месту нападения и блокировало условного врага, взяв его в кольцо.

Подгруппы обеспечения провели химическую разведку на наличие в воздухе отравляющих веществ, а также разминирование подходов и подступов к территории воинской части. Российские военнослужащие задействовали расчет БПЛА «Тахион», который помогал осуществлять управление группами захвата и огневого прикрытия, что позволило в кратчайшие сроки обезвредить условных диверсантов на захваченном КПП.

В ходе состоявшихся учений командованием соединения были проверены силы и средства подразделений: личный состав, оружие и экипировка, умение владеть специальными средствами разминирования и обнаружения опасных предметов, а также средства разведки, связи и наблюдения.

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