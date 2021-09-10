США приостановили операцию по эвакуации афганцев в Штаты из-за кори

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Штаты приостановили прием афганских беженцев на своей территории. Дело в том, что ранее было зафиксировано четыре случая заболевания корью среди переселенцев.

«Рейсы временно приостановлены по просьбе (медицинского регулятора - прим.ред.) CDC», - уточнила Псаки, передает РИА Новости.

По ее словам, афганцы, у которых диагностировали корь по прибытии в Штаты, помещены в карантин. Медики занимаются выявлением их контактов.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва договаривается с талибами* о вывозе граждан третьих стран из Афганистана.

При этом президент РФ отметил, что новый кризис в Афганистане связан с попытками США навязать свои ценности.

*«Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.