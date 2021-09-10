Сотрудники МЧС по всей России провели акцию в память о Евгении Зиничеве

На территории России прошла акция памяти главы МЧС РФ, Героя России Евгения Зиничева.

В пятницу, 10 сентября, в 17.00 по московскому времени во всех пожарно-спасательных частях и подразделениях министерства в стране выстроились личный состав и спецтехника. На ней участники акции включили проблесковые маячки и сирены в память о Зиничеве.

Евгений Зиничев погиб 8 сентября на учениях в Норильске, спасая режиссера Александра Мельника. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году.

Церемония прощания с Евгением Зиничевым состоялась в пятницу, 10 сентября. Почтить его память пришли в том числе президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу.

Трагически погибшего главу МЧС похоронили в Санкт-Петербурге на Северном кладбище.