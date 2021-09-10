Эксперт назвал причины падения спроса на водку в России

В России резко упал спрос на водку. Генеральный директор Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский связывает это с падением доходов населения и сокращением числа потребителей этого крепкого напитка.

«Полулитровая бутылка самогона стоит 60-80 рублей, а минимальная розничная цена на такую же бутылку водки - 243 рубля. В этой ситуации - с одной стороны, снижения реальных доходов, с другой, ценового дисбаланса между легальной и нелегальной продукцией, это снижает объемы потребления легальной водки», - цитирует эксперта НСН.

С его слов, основными потребителями водки остаются люди старше 50 лет. Кто помладше предпочитают вино и пиво, уточнил Черниговский. По итогам 2020 года больше других в России водку пили на Сахалине и Колыме.