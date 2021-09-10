Эксперты обнаружили следы древнейшего в Адриатике кораблекрушения

Эксперты идентифицировали остатки корабля в Хорватии, который ранее был найден подводными археологами на дне Адриатического моря.

Это оказалось торговое судно, затонувшее более двух тысяч лет назад в результате катастрофы. Проведенный археологами анализ показал, что это открытие уникально.

Само судно лежит на глубине всего около двух с половиной метров. По мнению экспертов, это способствовало его хорошей сохранности. Кроме того, корабль датируется II веком до нашей эры. Судно является древнейшим из всех, когда-либо обнаруженных на дне Адриатического моря, передает Total Croatia News.

Ученые также установили место древнейшего кораблекрушения в этом море. Длина данного судна составляла 20-25 метров, оно, по всей вероятности, было торговым. Учитывая это, можно только удивляться тому, что до последнего времени данный корабль оставался незамеченным, как отмечают эксперты.

Корабль был обнаружен совершенно случайно словенским археологом Миланом Эриком в рамках исследования, стартовавшего в 2018 году.

Ранее сообщалось, что в Египте группа археологов обнаружила обломки военного корабля эпохи Птолемеев в районе затопленного древнего города Гераклион. Обломки были найдены недалеко от современной египетской Александрии.