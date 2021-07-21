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Французско-египетская миссия обнаружила обломки древнего военного корабля

Кира Карон
07:58 21.07.2021
Под пятью метрами ила в Египте были обнаружены останки военного корабля.
Французско-египетская миссия обнаружила обломки древнего военного корабля
© Фото: Ministry of Tourism and Antiquities, Facebook
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В Египте группа археологов обнаружила обломки военного корабля эпохи Птолемеев в районе затопленного древнего города Гераклион. Обломки были найдены недалеко от современной египетской Александрии. Об этом сообщило министерство туризма Египта.

Как уточнил генсек Высшего совета по древностям Мустафа Вазири, во втором веке до нашей эры вследствие землетрясения часть стены храма Амона обрушилась и корабль затонул. Затонувшие обломки судна были найдены под пятью метрами ила, которые смешались с деталями храма, говорится в сообщении в Facebook.

Ранее на дне реки Каме в Пермском Крае обнаружили старинное судно. По предварительным данным, находка датируется XVII-XIX веками.

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