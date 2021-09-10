В стране и мире В МИД назвали вероятную причину вызова посла США Кира Карон Посол проследовал в здание министерства без комментариев. © Фото: Алексей Майшев, РИА Новости Читайте нас на: Посол США в Москве Джон Салливан был вызван в МИД РФ из-за вмешательства США в выборы. Ранее посол проследовал в здание министерства без комментариев. К настоящему времени Салливан покинул здание министерства. Напомним, 16 июня прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Историческая встреча двух президентов прошла на вилле Ла Гранж в Женеве. Среди ключевых результатов возвращение послов - нашего в Вашингтон, американского в Москву. Внешнеполитические ведомства договорились возобновить консультации по всем вопросам. Компромиссы могут быть найдены в теме обмена осужденными. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика