Путин назначил врио главы МЧС РФ генерал-полковника Чуприяна

Российский лидер Владимир Путин назначил врио главы МЧС генерал-полковника Александра Чуприяна. Распоряжение опубликовано на интернет-портале правовой информации.

«Возложить временное исполнение обязанностей министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на первого заместителя министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-полковника внутренней службы Чуприяна Александра Петровича», - говорится в документе.

Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Александр Чуприян родился 23 марта 1958 года в городе Ухта Коми АССР. В 1989 году окончил Высшую инженерную пожарно-техническую школу МВД СССР по специальности «инженер противопожарной техники и безопасности».

С 2006 по 2018 год был замминистра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Чуприян является Заслуженным работником пожарной охраны РФ, а также Заслуженным спасателем РФ.

Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Почета, орденом Дружбы, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, медалями «За отвагу на пожаре».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что пост исполняющего обязанности главы МЧС РФ после трагической гибели Евгения Зиничева займет первый замминистра генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян.

В среду, 8 сентября, министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев погиб, спасая жизнь человека. Уточнялось, что трагедия произошла на межведомственных учениях в Норильске.

Впоследствии президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагической гибелью Зиничева.