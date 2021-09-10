Шагнуть в ночь: как десантники готовятся к прыжкам в темное время суток

На аэродроме Кресты под Псковом завершается погрузка десантников на самолеты Ил-76. Военнослужащие выполнят десантирование в темное время суток, что требует от них уверенных действий как в небе, так и на земле.

На каски десантников устанавливают приборы ночного видения. Как готовятся бойцы к ночным прыжкам, рассказал командир десантного взвода Андрей Смирнов.

«Подготовка осуществлялась заранее, сложность ночного прыжка - это ориентирование в воздухе и на площадке приземления. Прибор ночного видения предназначен, чтобы выполнять задачи после десантирования в ночное время», - сказал он.

В ночном десантировании принимают участие 600 человек на нескольких самолетах и более 50 единиц техники. Десантирование личного состава и техники будет происходить раздельно. Прыжки будут осуществляться на высоте 600 метров. Тренировки проходят в рамках стратегических учений «Запад-2021».