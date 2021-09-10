«Видели скорую несколько раз»: сосед рассказал об отравившейся арбузом семье

Семья, в которой два человека умерли из-за отравления арбузом, несколько раз вызывала скорую помощь. Об этом «Звезде» рассказал их сосед.

«Вчера видели скорую, начиная с утра, несколько раз. Сначала была вроде реанимации – желтая, а потом обычная скорая подъезжала», – вспомнил мужчина.

По его словам, семья живет в этом доме довольно давно, у них сложились хорошие отношения с соседями. 15-летняя девочка училась в школе, ее мама работала, а бабушка была на пенсии, но вела активный образ жизни и занималась скандинавской ходьбой.

«Позавчера мы видели Валентину – бабушку. С ней все было в порядке, она в хорошем самочувствии была. На своих ногах ходила», – рассказал сосед.

Мужчина признался, что сам часто покупает продукты в соседнем супермаркете, где его соседкам и продали злополучный арбуз.

«Нормальный магазин, неплохой в принципе. И ребята там хорошие работают, не могу ничего сказать даже. Кто-то говорит на арбуз, но пока же неизвестно. Это может быть любая инфекция. Надо спрашивать непосредственно у медиков», – заключил он.

Напомним, в Москве бабушка и внучка скончались после отравления арбузом. Мать подростка осталась жива, она находится в больнице. После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело.