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Посла США Салливана вызвали в МИД РФ

Кира Карон
17:45 10.09.2021
О причинах вызова неизвестно.
Посла США Салливана вызвали в МИД РФ
© Фото: РИА Новости
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В МИД РФ прибыл посол США в Москве Джон Салливан. О причинах вызова дипломата в российское дипведомство не сообщается.

Посол проследовал в здание министерства без комментариев. К настоящему времени Салливан покинул здание министерства, пишет ТАСС.

Напомним, 16 июня прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Историческая встреча двух президентов прошла на вилле Ла Гранж в Женеве. Среди ключевых результатов возвращение послов - нашего в Вашингтон, американского в Москву. Внешнеполитические ведомства договорились возобновить консультации по всем вопросам. Компромиссы могут быть найдены в теме обмена осужденными.

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