В стране и мире Посла США Салливана вызвали в МИД РФ Кира Карон О причинах вызова неизвестно. © Фото: РИА Новости Читайте нас на: В МИД РФ прибыл посол США в Москве Джон Салливан. О причинах вызова дипломата в российское дипведомство не сообщается. Посол проследовал в здание министерства без комментариев. К настоящему времени Салливан покинул здание министерства, пишет ТАСС. Напомним, 16 июня прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Историческая встреча двух президентов прошла на вилле Ла Гранж в Женеве. Среди ключевых результатов возвращение послов - нашего в Вашингтон, американского в Москву. Внешнеполитические ведомства договорились возобновить консультации по всем вопросам. Компромиссы могут быть найдены в теме обмена осужденными. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика