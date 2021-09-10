Синоптик предупредил о резком похолодании к четвергу

Сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков в беседе со «Звездой» рассказал о погоде, которая ожидается на следующей неделе. Он отметил, что в дневные часы температура составит плюс 10 градусов.

«Резкое похолодание мы ожидаем в середине недели, к четвергу, пятнице. В последующие выходные дни температура в дневные часы составит около плюс 10 градусов в большинстве регионов Центральной России», - сказал Синенков.

Он добавил, что температура ночью будет в пределах от 0 до плюс 5 градусов.

«Заморозки будут маловероятны, потому что похолодание будет сопровождаться сильным ветром. А при ветре, как известно, не бывают (заморозки. - Прим. ред.). Похолодание продлится около трех-четырех дней», - заключил эксперт.

Ранее Синенков рассказал, какая погода ожидает москвичей в период празднования Дня города 11 и 12 сентября.