Путин заявил о политической окраске решений CAS в отношении российских атлетов

Политическая окраска при принятии решений Международным арбитражным спортивным судом (CAS) в отношении российских спортсменов и команд в целом очевидна. Об этом на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства отметил, что при обсуждении предстоящих крупных соревнований и событий вопросы участия в них российских атлетов неизбежны.

«Конечно, не хочется сейчас вдаваться в детали, но очевидна политическая окраска решений, которые Международный спортивный арбитражный суд принял в отношении наших команд и России в целом», - сказал Путин.

Вместе с тем президент подчеркнул, что эти решения все же нужно выполнять. К январю 2023 года, когда срок действия ограничений завершится, российские спортсмены должны стать полноправными участниками любых турниров, добавил Путин.

В конце 2020 года CAS принял решение о введении двухлетних санкций в отношении российского спорта. Такие меры стали результатом спора между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством. В настоящее время российским атлетам нельзя выступать под названием страны, флагом и гимном на мировых первенствах и Олимпийских играх. На Олимпиаде в Токио тем не менее спортсменам разрешили использовать цвета флага РФ на форме.