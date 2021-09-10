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Путин заявил о политической окраске решений CAS в отношении российских атлетов

Анна Касаткина
14:36 10.09.2021
Вместе с тем президент подчеркнул, что эти решения все же нужно выполнять.
Путин заявил о политической окраске решений CAS в отношении российских атлетов
© Фото: wikipedia
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Политическая окраска при принятии решений Международным арбитражным спортивным судом (CAS) в отношении российских спортсменов и команд в целом очевидна. Об этом на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства отметил, что при обсуждении предстоящих крупных соревнований и событий вопросы участия в них российских атлетов неизбежны.

«Конечно, не хочется сейчас вдаваться в детали, но очевидна политическая окраска решений, которые Международный спортивный арбитражный суд принял в отношении наших команд и России в целом», - сказал Путин.

Вместе с тем президент подчеркнул, что эти решения все же нужно выполнять. К январю 2023 года, когда срок действия ограничений завершится, российские спортсмены должны стать полноправными участниками любых турниров, добавил Путин.

В конце 2020 года CAS принял решение о введении двухлетних санкций в отношении российского спорта. Такие меры стали результатом спора между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством. В настоящее время российским атлетам нельзя выступать под названием страны, флагом и гимном на мировых первенствах и Олимпийских играх. На Олимпиаде в Токио тем не менее спортсменам разрешили использовать цвета флага РФ на форме.

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