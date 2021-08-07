МОК и WADA удовлетворены исполнением решения CAS российской командой на ОИ-2021

Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) остались удовлетворены тем, как российская олимпийская команда исполнила решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о запрете использования спортсменами национальной символики и флага во время ОИ-2021.

«Решение выполнялось неукоснительно всеми членами делегации. Час назад была встреча с представителем МОК, мы обсуждали ситуацию. Ни у МОК, ни у оргкомитета, ни у WADA нет претензий по исполнения решения CAS по выступлению нашей команды на Олимпиаде», - заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Он подчеркнул, что исполнение вынесенного ранее решения не стало проблемой для спортсменов с точки зрения результатов.

Напомним, 17 декабря 2020 года CAS опубликовал решение о невозможности участия в ОИ россиян под национальным флагом до 16 декабря 2022 года. В Токио спортсменам разрешили использовать цвета флага на форме.