«Воздушный бой» и удары по наземным целям: более 80 самолетов и вертолетов задействованы в учениях «Запад-2021»

Более 80 самолетов и вертолетов задействованы в совместных российско-белорусских стратегических учениях «Запад-2021», сообщает пресс-служба Западного военного округа.

«Авиация Ленинградской армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны уже выполнила перебазирование на оперативные аэродромы», - говорится в сообщении.

В ходе учений экипажи сверхзвуковых истребителей Су-35С, Су-30СМ, МиГ-31БМ и Су-34, многоцелевых вертолетов Ми-8 различных модификаций, разведывательно-ударных Ми-28 «Ночной охотник», ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» и Ми-35 выполнят групповые и одиночные взлеты, ведение воздушного боя, нанесут удары по наземным группировкам войск условного противника.

Также экипажи отработают нанесение массированного авиационного удара по командным пунктам и объектам инфраструктуры «противника», отражение массированного ракетного авиационного удара с использованием авиационных бомб, управляемых и неуправляемых авиационных ракет, а также пушечного вооружения.

Су-35 - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++. По своим характеристикам машина вплотную приближена к самолетам пятого поколения. Является глубокой модернизацией самолета Су-27. Модернизация коснулась как бортового оборудования, так и планера, который был усилен.

Кроме того, машина получила значительно более мощную радиолокационную станцию, расширенный арсенал управляемых средств поражения, включающий дальнобойные ракеты, наводимые на цель радиолокатором.

Су-30СМ - модификация Су-30. Обладает сверхманевренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».

Су-30 создавался на базе Су-27УБ. Благодаря появлению РЛС с активной антенной решеткой стало возможно передать истребителю часть функций самолета дальнего радиолокационного обнаружения при управлении группой.