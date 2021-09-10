Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

«Воздушный бой» и удары по наземным целям: более 80 самолетов и вертолетов задействованы в учениях «Запад-2021»

Андрей Аркадьев
14:08 10.09.2021
Авиация Ленинградской армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны уже выполнила перебазирование на оперативные аэродромы.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Более 80 самолетов и вертолетов задействованы в совместных российско-белорусских стратегических учениях «Запад-2021», сообщает пресс-служба Западного военного округа.

«Авиация Ленинградской армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны уже выполнила перебазирование на оперативные аэродромы», - говорится в сообщении.

В ходе учений экипажи сверхзвуковых истребителей Су-35С, Су-30СМ, МиГ-31БМ и Су-34, многоцелевых вертолетов Ми-8 различных модификаций, разведывательно-ударных Ми-28 «Ночной охотник», ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» и Ми-35 выполнят групповые и одиночные взлеты, ведение воздушного боя, нанесут удары по наземным группировкам войск условного противника.

Также экипажи отработают нанесение массированного авиационного удара по командным пунктам и объектам инфраструктуры «противника», отражение массированного ракетного авиационного удара с использованием авиационных бомб, управляемых и неуправляемых авиационных ракет, а также пушечного вооружения.

Су-35 - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++. По своим характеристикам машина вплотную приближена к самолетам пятого поколения. Является глубокой модернизацией самолета Су-27. Модернизация коснулась как бортового оборудования, так и планера, который был усилен.

Кроме того, машина получила значительно более мощную радиолокационную станцию, расширенный арсенал управляемых средств поражения, включающий дальнобойные ракеты, наводимые на цель радиолокатором.

Су-30СМ - модификация Су-30. Обладает сверхманевренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».

Су-30 создавался на базе Су-27УБ. Благодаря появлению РЛС с активной антенной решеткой стало возможно передать истребителю часть функций самолета дальнего радиолокационного обнаружения при управлении группой.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:39 В стране и мире
РФ и Белоруссия договорились об отмене роуминга на территории Союзного государства
12:44 В стране и мире
В Кремле ответили на слова Зеленского о возможной войне с Россией
10:06 В стране и мире
Строительство «Северного потока - 2» полностью завершено
07:34 В стране и мире
Видео
Тысячи цветов: как проходит церемония прощания с Зиничевым в Москве
09:05 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры с места ликвидации боевиков в Дагестане
Популярное
Сын Конкина рассказал, как актер девять раз «выстрелил» в него в упор
Видео
Дело мертвых: из-за чего поссорились владельцы единственной в РФ криокомпании
Видео
Кладбище на огороде: почему под Львовом людей хоронят на дачных участках
Мясников заявил о беспокойстве врачей из-за «исчезновения» гриппа
В ПФР напомнили льготникам о сроке для замены услуг на деньги
Вернувшийся в Россию Губин рассказал о нескончаемых болях
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.