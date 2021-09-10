Байден одобрил расширение масштабов вакцинации от COVID-19 в США

Президент США Джо Байден одобрил новый план, предполагающий принятие мер по расширению масштабов вакцинации от COVID-19 в стране. Об этом рассказал сам американский лидер во время своего выступления в Белом доме.

По словам главы государства, новый план «предписывает вакцинацию большего числа американцев» и направлен на борьбу с гражданами, которые «блокируют меры», принимаемые для защиты здоровья населения Соединенных Штатов.

«Мой план также предполагает наращивание тестирования, защищает нашу экономику и обеспечивает большую безопасность учащихся школ», - объяснил президент США.

Ранее западные СМИ сообщили, что Джо Байден планирует созвать международный саммит по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией. По информации журналистов, американский лидер собирается провести мероприятие в конце сентября.