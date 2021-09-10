Зеленский высказался о взаимоотношениях между украинцами и россиянами

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что отношения между украинцами и россиянами со временем могут «нормализоваться». Об этом украинский лидер заявил в пятницу в ходе форума YES Brainstorming.

Ранее российский президент Владимир Путин написал аналитическую статью по Украине. Она была опубликована в понедельник, 12 июля, на сайте Кремля. Публикация называется «Об историческом единстве русских и украинцев».

В самом начале Путин отметил, что стену, возникшую в последние годы между Россией и Украиной, между частями одного исторического и духовного пространства, он воспринимает как большую общую беду.