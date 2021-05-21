Россиянам упростили процедуру получения налогового вычета

С 21 мая россияне могут в упрощенном порядке получить вычет из НДФЛ по расходам на покупку жилья, земли и по индивидуальным инвестиционным счетам. Об этом говорится в федеральном законе о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ.

Так, получить вычет из НДФЛ теперь можно не заполняя налоговых деклараций и не собирая документы для подтверждения. Достаточно заполнить заявление на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС), которое будет находиться в личном кабинете налогоплательщика.

Заявление, как уточняется, пройдет проверку сроком не более месяца, а денежные средства вернуться в период до 15 дней вместо 30 ранее. Новые правила распространяются на налоговые вычеты, право на которые возникло после 1 января 2020 года.