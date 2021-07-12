Опубликована статья Путина по Украине

Российский президент Владимир Путин написал новую аналитическую статью по Украине. Она была опубликована в понедельник, 12 июля, на сайте Кремля.

Публикация называется «Об историческом единстве русских и украинцев».

Президент России в ходе прямой линии 30 июня заявил о намерении написать материал по истории русского народа и его связи с Украиной.

В Кремле при этом отметили, что лидер страны пишет о том, что действительно представляется для него абсолютно жизненно важным для РФ и ее будущего.

Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в процессе подготовки материала президент использовал данные из архивов.

Напомним, в июне этого года Владимир Путин подготовил статью к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Она вышла 22 июня в День памяти и скорби на немецком языке в газете Die Zeit. Также текст материала был опубликован на сайте Кремля.