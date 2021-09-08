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Сборы с расчетами крупнокалиберных пулеметов стартовали на военной базе РФ в Таджикистане

Андрей Аркадьев
12:27 08.09.2021
В ходе сборов пулеметчики отстреляются по воздушным и наземным целям.
Сборы с расчетами крупнокалиберных пулеметов стартовали на военной базе РФ в Таджикистане
© Фото: Минобороны России
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Полевые сборы с расчетами 12,7-мм крупнокалиберных пулеметов НСВ «Утес» стартовали на 201-ой российской военной базе в Таджикистане, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

«В ходе сборов, проводимых на полигоне Ляур, военнослужащие изучают технические характеристики и боевые возможности пулемета, порядок сборки и неполной разборки оружия, типы боеприпасов, применяемые для ведения огня, а также правила ведения стрельбы», - говорится в сообщении.

Пулеметчики отстреляются по воздушным и наземным целям. Завершатся сборы 17 сентября. Военнослужащие выполнят контрольные стрельбы по мишеням, имитирующим легкобронированную технику, долговременные огневые точки и дроны условного противника.

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