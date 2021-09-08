Армия Сборы с расчетами крупнокалиберных пулеметов стартовали на военной базе РФ в Таджикистане Андрей Аркадьев В ходе сборов пулеметчики отстреляются по воздушным и наземным целям. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Полевые сборы с расчетами 12,7-мм крупнокалиберных пулеметов НСВ «Утес» стартовали на 201-ой российской военной базе в Таджикистане, сообщает пресс-служба Центрального военного округа. «В ходе сборов, проводимых на полигоне Ляур, военнослужащие изучают технические характеристики и боевые возможности пулемета, порядок сборки и неполной разборки оружия, типы боеприпасов, применяемые для ведения огня, а также правила ведения стрельбы», - говорится в сообщении. Пулеметчики отстреляются по воздушным и наземным целям. Завершатся сборы 17 сентября. Военнослужащие выполнят контрольные стрельбы по мишеням, имитирующим легкобронированную технику, долговременные огневые точки и дроны условного противника. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика