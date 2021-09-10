Диетолог назвала самые полезные способы приготовления мяса

Врач-диетолог, кардиолог Асият Хачирова рассказала, что самые полезные способы приготовления мяса - это тушение, варка и гриль.

«Главное, следить, чтобы не было черной корочки, которая возникает при пригорании. Сейчас продаются электрогрили - это как сухая сковородка, там получается правильное мясо», - сказала Хачирова в интервью радио Sputnik.

Также врач посоветовала добавлять вегетарианцам в свой рацион мясо, так как оно содержит гемовое железо. Железо хорошо усваивается и поддерживает гемоглобин в крови.

Хачирова отметила, что необходимо следить за количеством употребленного мяса, так как с его потреблением коррелируют большие риски развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Диетолог порекомендовала употреблять красное мясо не чаще двух-трех раз в неделю.

Ранее эндокринолог и диетолог Татьяна Бочарова перечислила непригодные для употребления с мясом продукты. Как уточнила специалист, речь идет о молоке и молочных и крахмалистыми продуктах, а также чае и кофе.