Врач перечислила непригодные для употребления с мясом продукты

Совместное употребление мяса и ряда продуктов питания не принесут пользу организму. Об этом предупредила эндокринолог и диетолог Татьяна Бочарова. Как уточнила специалист в комментарии РИА Новости, речь идет о молоке и молочных и крахмалистыми продуктах, а также чае и кофе.

По словам доктора, причина главным образом кроется в усвояемости элементов, поскольку кальций существенно ухудшает всасывание железа.

«Кальций, который содержится в сырах, молоке, йогуртах, ухудшает всасывание железа в среднем на 50-60 процентов», — отметила Бочарова.

Она призвала учитывать этот аспект, планируя рацион детей, беременных женщин, а также пациентов с анемией. Усвоение железа снижает и полифенол танин, который содержится в кофе и чае, поэтому эти напитки лучше не сочетать в одном приеме пищи с мясными продуктами, подчеркнула диетолог. Она добавила, что наиболее полезно запивать мясо стаканом цитрусового сока или водой.

Также специалист с осторожностью есть мясо с крахмалистыми продуктами: хлебом, картофелем, кукурузой, макаронами. По словам Бочаровой, мясо в таком соседстве хуже переваривается, поэтому подобное сочетание следует избегать тем, кто склонен к полноте, отдавая предпочтение зелени и овощам.