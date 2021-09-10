Байден продлил на год режим ЧП из-за теракта в 2001 году

Президент США Джо Байден принял решение продлить на год режим ЧП, введенный после атаки террористов на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке в 2001 году. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома. Первым режим чрезвычайного положения объявил бывший президент США Джордж Буш-младший, вскоре после трагедии.

«Я продлеваю на один год режим чрезвычайного положения, объявленный 14 сентября 2001 года… в связи с террористическими атаками 11 сентября 2001 года и сохраняющейся непосредственной угрозой новых нападений на США», - цитируют заявление Байдена РИА Новости.

Накануне главный судмедэксперт США Дороти Морган сообщила о том, что специалистам удалось идентифицировать останки еще двух жертв теракта. Эксперты устанавливали их при помощи анализов ДНК. Личности еще 40 процентов погибших в той атаке остаются неопознанными.

В начале сентября президент США Джо Байден издал указ, согласно которому некоторые материалы о терактах 11 сентября 2001 года будут рассекречены. Как заявил глава Белого дома, в преддверии 20-й годовщины трагедии, которая потрясла весь мир, американское общество заслуживает право иметь более полную картину произошедшего.