Пассажиры не могут вылететь из Иркутска из-за смога от лесных пожаров

Дым от лесных пожаров парализовал работу иркутского аэропорта, что в Восточной Сибири. Пассажиры не могут вылететь в пункты назначения уже несколько часов. В залах ожидания скопились огромные толпы людей, отмечают очевидцы.

«С пяти утра мы находимся в зале ожидания иркутского аэропорта. Ждем вылета. Огромное количество людей. Никогда столько не видел. Дети плачут, людям раздают еду. Сообщалось, что кому-то было плохо. Больше 10 часов ожидаем. Город накрыл туман, даже не туман, а дым от лесных пожаров, которые охватили область последние пару дней. Не знаю, когда вылетим», - отметил один из очевидцев Павел Степанов.

На минувшей неделе общая площадь территорий, охваченных лесными пожарами в России существенно выросла. С 837,813 тысячи гектаров она увеличилась до 1,071 миллиона всего за день.

Наибольшая площадь горения наблюдается в Якутии, где полыхают 924 тысячи гектаров леса. Также значительные территории охвачены пожарами в Иркутской области, Карелии, на Чукотке и в Приморье. К тушению огня привлечены 4 950 человек и 732 единицы техники. Особый противопожарный режим действует в 62 регионах страны.