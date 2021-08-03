Площадь лесных пожаров в России превысила миллион гектаров

В России за прошедшие сутки значительно выросла общая площадь территорий, охваченных лесными пожарами. С 837,813 тысячи гектаров она увеличилась до 1,071 миллиона всего за день. Соответствующие данные сообщили в федеральной Авиалесоохране.

С утра понедельника число лесных пожаров с 217 выросло до 222 к наступлению следующего дня. За это время площадь охваченной пламени территории увеличилась приблизительно на 237 тысяч гектаров. Также в указанный период лесопожарные силы РФ устранили 40 природных пожаров. Об этом пишет ТАСС.

Наибольшая площадь горения наблюдается в Якутии, где полыхают 924 тысячи гектаров леса. Также значительные территории охвачены пожарами в Иркутской области, Карелии, на Чукотке и в Приморье. К тушению огня привлечены 4 950 человек и 732 единицы техники. Особый противопожарный режим действует в 62 регионах страны.