Гинцбург заявил, что COVID-19 станет управляемой инфекцией

COVID-19 станет полностью управляемым заболеванием. Такое мнение высказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он отметил, что это произойдет благодаря вакцинации населения, добавив, что сами вакцины станут еще более эффективными.

«Мы создадим адекватные меры, средства борьбы против этой инфекции и вытесним ее из разряда вновь возникающих в разряд того заболевания, которое сейчас называется вакциноуправляемое - как корь, краснуха и все прочее», - приводит ТАСС слова Гинцбурга.

Ученый уверен, что вакцинация сможет защитить человека от коронавируса на срок более двух лет, а защита будет создаваться на клеточном уровне. По его словам, если исходно образовалось 100 клеток памяти, то после второй дозы вакцины их число увеличится до 10 тысяч.

«И если при однократном введении клетки памяти защищают в течение 3-5 месяцев, то при двукратном - более двух лет», - объяснил Александр Гинцбург.

Ранее профессор Нориджской медицинской школы Университета Восточной Англии Пол Хантер в своей статье сообщил, что COVID-19 скоро станет «принципиально иным заболеванием», превратившись, как и остальные коронавирусы, в еще одну причину простуды.