Британский ученый предсказал превращение коронавируса в «простуду»

COVID-19 скоро станет «принципиально иным заболеванием», превратившись, как и остальные коронавирусы, в еще одну причину простуды. Об этом пишет профессор Нориджской медицинской школы Университета Восточной Англии Пол Хантер в своей статье, опубликованной в журнале Spectator.

По мнению ученого, SARS-CoV-2 уже не исчезнет и, скорее всего, как другие коронавирусы, будет проявляться приблизительно раз в пять лет. Использование вакцины, по мнению Хантера, замедлит его распространение, однако со временем вакцинация будет меньше защищать от инфекции, хотя и позволит избегать заразившимся госпитализации и смерти.

Специалист также напомнил, что остальные коронавирусы носят сезонный характер и, в основной своей массе, достигают пика в зимний период, в связи с чем можно предположить, что с данным вирусом будет аналогичная ситуация. Новые штаммы COVID-19, утверждает медик, чреваты проблемами, но «есть разумные основания полагать», что штамм «Дельта» станет «финальной точкой» вируса.

«Едва перескочив на нового носителя, вирус редко срабатывает без сбоев. Вирус - это ключ, а его хозяин - то есть мы - замок. После скачка вирус стремительно эволюционирует до тех пор, пока не научится открывать замок. Наиболее подходящий вариант начинает господствовать, и эволюция резко замедляется», - объяснил свою позицию Хантер.

Кроме того, профессор предположил, что штамм «Дельта» является наиболее сильным, при этом он выразил сомнение в вероятности аналогичного всплеска иных вариантов.

«Как мы видим на примере других коронавирусов, возникают дальнейшие мутации, благодаря которым вирус минует имеющийся иммунитет, но сама по себе одна "беглая" мутация еще не перечеркивает наработанной защиты от иммунитета и вакцин», - сказал Пол Хантер.

В заключение ученый сообщил, что худшая часть пандемии, во всяком случае в Британии, уже позади, однако по-прежнему важным является успешное проведение вторичной вакцинации, поскольку «если все пойдет хорошо, то новые длительные ограничения вряд ли понадобятся».