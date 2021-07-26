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Автоэксперт объяснил, как обжаловать штраф за снятые камерой выключенные фары

Иван Линдеманн
11:30 26.07.2021
Функция, основанная на искусственном интеллекте, начнет работать осенью в Москве и еще 11 регионах.
Автоэксперт объяснил, как обжаловать штраф за снятые камерой выключенные фары
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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Автоэксперт Владимир Сажин считает важным то, что дорожные камеры начнут фиксировать выключенные фары. Об этом он рассказал телеканалу «Звезда».

«Должна быть профилактика нарушений. Любой невключенный свет фар может привести к ДТП. Потом доказать, что фары были включены или не были включены, будет очень сложно», - отметил он.

Также Сажин напомнил, что все обязанности водителя прописаны в правилах дорожного движения. Там в том числе есть указание, что водитель должен включить ближний свет фар: дневные ходовые огни при движении в светлое время суток и ближний свет при движении в населенных пунктах в темное время суток.

«Также допускается включение дальнего света при движении вне населенных пунктов и на неосвещенных участках дороги. Забывчивость водителя может быть расценена как управление технически неисправным транспортным средством», - добавил эксперт.

При этом он отметил, что света фар может быть не видно, если машина едет против солнца.

«Но если машина едет в темное время суток и не включены ходовые огни, то тогда это нарушение будет явным. Все это можно будет оспорить. Если прошел срок обжалования, можно написать заявление», - сказал Сажин.

Ранее стало известно, что в России дорожные камеры начнут фиксировать выключенные фары ближнего света и неработающие ходовые огни. Функция, основанная на искусственном интеллекте, начнет работать осенью в Москве и еще 11 регионах.

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