Автоэксперт объяснил, как обжаловать штраф за снятые камерой выключенные фары
Автоэксперт Владимир Сажин считает важным то, что дорожные камеры начнут фиксировать выключенные фары. Об этом он рассказал телеканалу «Звезда».
«Должна быть профилактика нарушений. Любой невключенный свет фар может привести к ДТП. Потом доказать, что фары были включены или не были включены, будет очень сложно», - отметил он.
Также Сажин напомнил, что все обязанности водителя прописаны в правилах дорожного движения. Там в том числе есть указание, что водитель должен включить ближний свет фар: дневные ходовые огни при движении в светлое время суток и ближний свет при движении в населенных пунктах в темное время суток.
«Также допускается включение дальнего света при движении вне населенных пунктов и на неосвещенных участках дороги. Забывчивость водителя может быть расценена как управление технически неисправным транспортным средством», - добавил эксперт.
При этом он отметил, что света фар может быть не видно, если машина едет против солнца.
«Но если машина едет в темное время суток и не включены ходовые огни, то тогда это нарушение будет явным. Все это можно будет оспорить. Если прошел срок обжалования, можно написать заявление», - сказал Сажин.
Ранее стало известно, что в России дорожные камеры начнут фиксировать выключенные фары ближнего света и неработающие ходовые огни. Функция, основанная на искусственном интеллекте, начнет работать осенью в Москве и еще 11 регионах.