Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эксперт рассказал, насколько безопасны ранние арбузы

Ян Брацкий
07:44 09.08.2021
Спелый арбуз должен быть звонким, плотным, а также немного пружинить в руках.  
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: hyun chun kim, Pixabay
Читайте нас на:

Заведующий лабораторией селекции иммунитета бахчевых культур Сергей Соколов рассказал, насколько безопасно сейчас покупать арбузы. Со слов эксперта, это лето выдалось идеальным для бахчевых. Из-за жаркой погоды арбузы созрели быстрее и уже после 20-го июля на развалах появилась грунтовая ягода.

«В этом году ранние арбузы, которые под пленкой, появились в районе 10-15 июля. А грунтовые после 20-го. Обычно это происходит немного позже. За счет жаркой погоды арбузы очень хорошие. Опасаться стоит только того, что они могут быть переспелыми», - рассказал Соколов в беседе со «Звездой».

Ранее диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, как выбрать спелый плод. Арбуз должен быть звонким, плотным, а также немного пружинить в руках.  Доктор добавил, что, выбирая арбуз, ориентируется не на советы продавца, а на собственные приемы, однако признал, что срабатывают они не всегда. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:42 В стране и мире
Видео
Груда металла: кадры с места столкновения двух элитных иномарок в Москве
07:13 Спорт
Глава ОКР раскрыл особенности выступления россиян на грядущей зимней Олимпиаде в Пекине
06:26 В стране и мире
Видео
Возвращение в Египет: из Москвы в Хургаду вылетел первый самолет с туристами
03:00 Армия
Видео
Китайские военнослужащие прибыли в Новосибирск для участия в АрМИ-2021
04:33 В стране и мире
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Саратовом выросло до 13
Популярное
«Русские везде»: западные СМИ восхищаются победами «отсутствующей на Олимпиаде» российской сборной
Видео
Огонь и зачистка: как работают пулеметы «Корд» нового спецназовского Ми-8
Видео
Огромный смерч под Новороссийском попал на видео
«Это было прямое задание» Винер-Усманова о выступлении гимнасток на ОИ
Видео
«Позволит закрыть всю потребность страны»: «Газпром нефть» ведет строительство первого современного завода катализаторов
Видео
Бронепаззл: для защиты спецназовского Ми-8 будут использовать пластины из арамидной ткани
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.