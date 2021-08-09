Эксперт рассказал, насколько безопасны ранние арбузы

Заведующий лабораторией селекции иммунитета бахчевых культур Сергей Соколов рассказал, насколько безопасно сейчас покупать арбузы. Со слов эксперта, это лето выдалось идеальным для бахчевых. Из-за жаркой погоды арбузы созрели быстрее и уже после 20-го июля на развалах появилась грунтовая ягода.

«В этом году ранние арбузы, которые под пленкой, появились в районе 10-15 июля. А грунтовые после 20-го. Обычно это происходит немного позже. За счет жаркой погоды арбузы очень хорошие. Опасаться стоит только того, что они могут быть переспелыми», - рассказал Соколов в беседе со «Звездой».

Ранее диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, как выбрать спелый плод. Арбуз должен быть звонким, плотным, а также немного пружинить в руках. Доктор добавил, что, выбирая арбуз, ориентируется не на советы продавца, а на собственные приемы, однако признал, что срабатывают они не всегда.