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СК начал проверку по факту ДТП с пассажирским автобусом в Саратовской области

Роман Захаров
06:29 09.08.2021
Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств инцидента.
СК начал проверку по факту ДТП с пассажирским автобусом в Саратовской области
© Фото: СК РФ
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Следственным отделом по городу Балашов СУ СК РФ по Саратовской области начата доследственная проверка по факту аварии с участием пассажирского автобуса в Калининском районе региона. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Следственного комитета.

Согласно предварительным данным, 9 августа текущего года около 2 часов ночи на 620 километре автодороги Р-22 «Каспий», недалеко от села Большая Ольшанка Калининского района, водитель пассажирского автобуса, который ехал из города Белгорода в Саратов, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось в кювет. В момент происшествия в салоне автобуса находились двое водителей и 20 пассажиров. К медикам за помощью обратились 12 человек.

В сообщении отмечается, что сейчас следователи устанавливают точное число пострадавших, однако уже известно, что несовершеннолетних среди них нет.

В настоящее время сотрудники регионального СК продолжают осмотр места происшествия. Также там работают областные спасатели. Экстренные службы проводят комплекс проверочных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в Москве, на Боровском шоссе, водитель рейсового автобуса, в котором находились более 30 человек, не справился с управлением при перестроении и совершил столкновение с грузовым автомобилем коммунальных служб. В результате данного ДТП пострадали несколько человек.

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