После ДТП на Боровском шоссе в Москве возбуждено уголовное дело

Следователи столичного МВД возбудили уголовное дело после ДТП на Боровском шоссе, в котором столкнулись рейсовый автобус и грузовик. Правоохранители задержали водителя автобуса - по версии следствия, авария произошла по его вине.

«Сегодня на 29 километре Боровского шоссе водитель рейсового автобуса, в котором находилось более 30 человек, не справился с управлением при перестроении и совершил столкновение с грузовым автомобилем коммунальных служб», - говорится в сообщении на сайте столичного МВД.

Ранее стало известно, что начальник службы по безопасности и управления движением ГУП «Мосгортранс» был отстранен от выполнения должностных обязанностей. Об этом сообщили в Дептрансе.