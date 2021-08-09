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В крупной сирийской провинции Хасеке восстановили водоснабжение

Виталий Акиньшин
Анна Назайкина
05:45 09.08.2021
Как подчеркнул губернатор провинции Хасан Халиль, основной вклад в решение проблемы подачи воды населению региона внесла РФ.
В крупной сирийской провинции Хасеке восстановили водоснабжение
© Фото: ТРК "Звезда"
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В провинции Хасеке на севере Сирийской Арабской Республики удалось восстановить водоснабжение (население региона составляет около миллиона человек). Помощь в возобновлении подачи воды жителям провинции оказал российский центр по примирению враждующих сторон в САР.

«Посредством переговоров с турецкой стороной и организацией личных встреч нам удалось договориться и найти компромисс, чтобы возобновить подачу воды в населенные пункты провинции Хасеке с данной водонасосной станции "Алук-Шарки"», - заявил представитель центра Алексей Исаичев.

Также было отмечено, что турецкой стороной в процессе переговоров были получены гарантии увеличения поставок электроэнергии на территории, контролируемые ей.

«Основной вклад в решение проблемы водоснабжения провинции внесла Россия. Была проведена большая работа по согласованию спорных моментов с турецкой стороной. Как в отношении воды, так и электричества. Благодаря чему теперь решен вопрос с водой в Хасеке. Я благодарю наших русских друзей за помощь», - подчеркнул губернатор провинции Хасан Халиль.

Из-за проблема с подачей воды населению в провинцию назревала гуманитарная катастрофа. Сирийские медики сообщали, что в больницу города Хасеке за последний месяц прибыло более 600 человек, которые пострадали либо от нехватки воды, либо от ее плохого качества.

«И государство до этого дня, до прихода воды, кроме лекарств никаких средств предоставить не могло. А вода - незаменимая вещь для больницы, и пациенты крайне нуждаются в ней», - сказал главврач городской больницы Иса Халаф.

Как отметил медик, отравление, кишечные заболевания, обезвоживание - проблемы, к которым привела проблема водоснабжения провинции.

Ранее стало известно, что в сирийском Тартусе началась работа по возведению комплекса зданий, которые впоследствии, станут гордостью всей провинции - корпуса нового технического университета. На строительной площадке трудятся свыше 200 квалифицированных рабочих и работает 70 единиц строительной техники.

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