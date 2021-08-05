В сирийском Тартусе началось строительство первого университета

В сирийском Тартусе полным ходом идет работа по возведению комплекса зданий, которые впоследствии, станут гордостью всей провинции - корпуса нового технического университета. На строительной площадке трудятся свыше 200 квалифицированных рабочих и работает 70 единиц строительной техники.

«Тут будет два шестиэтажных и одно пятиэтажное здание. Стройка началась в ноябре 2018 года и закончится в конце 2023 года. Главная сложность - в технике и материалах для строительства. Стоимость проекта составляет шесть миллиардов лир», - рассказал технический директор строительной компании Башар Али.

В настоящее время в Сирии работает более 20 высших учебных заведений. Они есть практически во всех крупных городах, кроме Тартуса. Сейчас для того, чтобы получить высшее образование, выпускникам школ из второго по величине порта Сирии, приходится уезжать в Дамаск, Хомс, Алеппо или Латакию. Новый университет в Тартусе сможет ежегодно выпускать от трех до пяти тысяч высококлассных специалистов.

«Власти решили, что нужно исправить ситуацию и начали строить здесь высшие учебные заведения. Скоро мы приступим к строительству также медицинского факультета», - добавил инженер Мухаммед аль Ажр.

Общая площадь застройки составляет 15 тысяч квадратных метров. Главная сложность, по словам инженеров, заключается в строительных материалах. Строить более высокими темпами пока мешают западные санкции и фактическая блокада Сирийской Арабской республики. Впрочем, строители постепенно научились обходиться собственными силами. А новое поколение инженеров, будущих выпускников Тартусского университета, должны будут ускорить процесс восстановления страны.