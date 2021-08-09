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Эпидемиолог назвал сроки развития постковидного синдрома

Анна Назайкина
04:28 09.08.2021
Наиболее часто симптомы постковидного синдрома отмечаются спустя четыре недели, заявила Антонина Плоскирева.
Эпидемиолог назвал сроки развития постковидного синдрома
© Фото: Игорь Маслов, РИА Новости
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Симптомы постковидного синдрома могут возникнуть даже спустя несколько месяцев после выздоровления от коронавирусной инфекции, однако наиболее часто они появляются через несколько недель после перенесенной инфекции. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

«По данным систематического обзора, опубликованного в июне 2021 года, постковидный синдром развивается от трех до 24 недель после острой фазы или выписки из больницы. Наиболее часто симптомы постковидного синдрома отмечаются спустя четыре недели», - заявила эксперт.

Плоскирева подчеркнула, что у пациентов, перенесших COVID-19 бессимптомно, постковидный синдром может проявить себя через месяц.

Ранее гастроэнтеролог, врач-терапевт Никита Харлов в беседе со «Звездой» заявила, что постковидный синдром может проявляться самыми разными признаками. Симптоматика зависит от того, какие заболевания у человека наблюдались до инфицирования, потому что коронавирус обостряет хронические состояния человека.

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