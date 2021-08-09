Эпидемиолог назвал сроки развития постковидного синдрома

Симптомы постковидного синдрома могут возникнуть даже спустя несколько месяцев после выздоровления от коронавирусной инфекции, однако наиболее часто они появляются через несколько недель после перенесенной инфекции. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

«По данным систематического обзора, опубликованного в июне 2021 года, постковидный синдром развивается от трех до 24 недель после острой фазы или выписки из больницы. Наиболее часто симптомы постковидного синдрома отмечаются спустя четыре недели», - заявила эксперт.

Плоскирева подчеркнула, что у пациентов, перенесших COVID-19 бессимптомно, постковидный синдром может проявить себя через месяц.

Ранее гастроэнтеролог, врач-терапевт Никита Харлов в беседе со «Звездой» заявила, что постковидный синдром может проявляться самыми разными признаками. Симптоматика зависит от того, какие заболевания у человека наблюдались до инфицирования, потому что коронавирус обостряет хронические состояния человека.