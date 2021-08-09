Ил-76 Минобороны РФ сбросили 210 тонн воды на очаги пожаров в Мордовии

Самолеты военно-транспортной авиации Министерства обороны за сутки выполнили пять вылетов на территории Мордовского государственного природного заповедника. За указанный период два Ил-76 сбросили на очаги пожаров 210 тонн воды.

За последние пять дней в этом районе было выполнено двадцать два вылета. Всего Ил-76 сбросили на очаги пожара в заданном районе 924 тонны воды.

Ранее сообщалось, что самолет Ил-76 Минобороны РФ провел еще два вылета для тушения пожаров в Кувандыкском районе Оренбуржья. За сегодня на очаги пожаров в этом районе сбросили 84 тонны воды.

Самолеты Министерства обороны России оказывают помощь в тушении пожаров на территории Республик Мордовия и Якутия, Оренбургской и Иркутской областей. Это решение было принято министром обороны Сергеем Шойгу.