Ил-76 Минобороны РФ провел два вылета для тушения пожаров под Оренбургом

Самолет Ил-76 Минобороны РФ провел еще два вылета для тушения пожаров в Кувандыкском районе Оренбуржья. За сегодня на очаги пожаров сбросили 84 тонны воды.

Ранее стало известно, что ведомство в соответствии с решением министра обороны Сергея Шойгу выделило на тушение лесных пожаров в Кувандыкском округе Оренбургской области самолет Ил-76.

Самолет для тушения пожаров оборудован выливными приборами ВАП-2 емкостью 42 тонны. Экипаж Ил-76 прошел соответствующую подготовку для тушения пожаров на территории природных заповедников поблизости от населенных пунктов. Над тушением работают около 600 человек и более 130 единиц техники.