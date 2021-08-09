СК возбудил уголовное дело после гибели девяти человек в больнице во Владикавказе

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в больнице во Владикавказе прорвало трубу кислородной системы, в результате чего скончались девять человек. Об этом сообщил исполняющий обязанности старшего помощника СУ СК России по республике Северная Осетия - Алания Гацалов Суслан.

«По факту происшествия в клинической больнице скорой помощи города Владикавказ следственным органами следственного комитета РФ по республике Северная Осетия - Алания было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (“Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц”)», - говорится в сообщении.

Было добавлено, что в данный момент проводятся необходимые следственные мероприятия, уточняются обстоятельства произошедшего. Расследование дела продолжается.

Трагедия произошла около шести часов вечера. Подача кислорода прекратилась вследствие разгерметизации подземной магистрали, ведущей от кислородной станции к реанимации. В больнице проходили лечение более 650 человек, в том числе 308 больных COVID-19, 13 были подключены к аппаратам ИВЛ. Сейчас пациентов обеспечивают кислородом из резервных баллонов. В клинику из соседних регионов направлены дополнительные мощности.