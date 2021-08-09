Россия возобновила авиасообщение еще с тремя странами

РФ с девятого августа восстанавливает авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией. Ранее полеты были прекращены из-за пандемии коронавируса.

В Бахрейн можно будет отправиться рейсами Москва–Манама, которые будут выполняться два раза в неделю. В Доминикану россияне смогут летать три раза в неделю тремя маршрутами, старт которых - в Москве, а финишная точка - в Пунта-Кане, Ла-Романе и Пуэрто-Плате. В Молдавию самолеты будут выполнять рейсы Москва-Кишинев трижды в неделю.

Сегодня стало известно, что Россия возобновляет полеты на курорты Египта с девятого августа. Речь идет о регулярных полетах в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. На каждом из двух маршрутов будет выполняться пять регулярных рейсов в неделю. Ранее рейсы из РФ выполнялись только в Каир.

Напомним, что из-за пандемии COVID-19 РФ в марте 2020 года прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами, за исключением необходимых. С августа прошлого года началось постепенное возобновление международного авиасообщения.