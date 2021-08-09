Система подачи кислорода вышла из строя в больнице во Владикавказе

Кислородная система вышла из строя в больнице скорой помощи в Северной Осетии. Пациенты получают кислород из резервных баллонов. Об этом сообщает Минздрав республики.

«В республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи около 18.00 произошла поломка кислородной системы», – цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы министерства.

По данным Минздрава на 8.00 понедельника, в больнице находится 651 человек, с подтвержденным коронавирусом - 308 человек, в реанимации - 67, к аппарату ИВЛ подключены 13 человек.

В пресс-службе главы и правительства региона уточнили, что произошел порыв трубы под кислородной станцией. В результате происшествия в больнице скорой помощи погибли девять человек, сообщили власти республики.

Уточняется, что на место ЧП выехали врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло, врио министра здравоохранения Сослан Тебиев и врио министра ЖКХ, топлива и энергетики Майран Тамаев. Также на место происшествия прибыли сотрудники МЧС во главе с начальником ГУ МЧС России по Северной Осетии Александром Хоружим.