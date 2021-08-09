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Шойгу заявил, что «Единой России» предстоит реализовать много проектов в разных отраслях

Иван Линдеманн
18:46 09.08.2021
Сегодня в столице открылся федеральный штаб общественной поддержки партии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Федеральный штаб общественной поддержки партии «Единая Россия» открылся в Москве. Такие создаются во всех регионах. Цель - собирать предложения, которые могут войти в народную программу партии.

Штаб в столице открывали лидеры списка «Единой России» на выборах в Госдуму, в том числе министр обороны Сергей Шойгу. Перед первым заседанием для участников организовали экскурсию по выставке раритетов военных времен.

На площадке штаба будут проводиться встречи с общественностью - волонтерами, ветеранами, людьми с ограниченными возможностями, многодетными родителями, представителями поискового движения. Их инициативы обязательно будут услышаны.

Как отметил глава Минобороны, «Единая Россия», как партия большинства не только в парламенте страны, но и многих региональных, должна держать взятый высокий темп.

«Конечно, надо внедрять, приводить в жизнь все новые проекты, проекты, которые послужат на благо нашей страны, будь то здравоохранение, образование, будь то развитие транспортной системы страны. На самом деле таких проектов в стране очень и очень много. Неслучайно большинство национальных проектов сотканы как раз из тех предложений, которые сформированы партией на разных уровнях. И сегодня идет реализация этих проектов, может быть, не все это видят, не все это замечают, но это огромная, очень важная, ежедневная и кропотливая работа, которую ведут члены партии и не члены партии. Как раньше говорили, члены партии и сочувствующие», - сказал Шойгу.

Министр отметил также успехи спортсменов клуба ЦСКА на токийской Олимпиаде.

«Больше половины медалей, которые взяла наша страна, принадлежат Центральному спортивному клубу армии, больше половины золотых медалей - Центрального спортивного клуба армии», - сказал он.

Спортсмены Центрального спортивного клуба армии составили треть всей сборной России на XXXII летних Олимпийских играх в Токио. Спортсмены принесли стране 34 из 50 добытых медалей.

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