Телеканал «Звезда» на facebook
Спорт Спорт Спорт

Шойгу заявил, что более половины медалей на Олимпийских играх завоевано спортсменами ЦСКА

Тимур Шерзад
17:42 09.08.2021
Эти пропорции, по словам министра обороны, верны не только для всех медалей, но и для золотых.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Сергей Шойгу заявил, что более половины медалей на Олимпийских играх в Токио завоевано спортсменами ЦСКА. 

«Таковых среди медалистов больше половины», - подчеркнул он на открытии федерального штаба общественной поддержки партии «Единая Россия».

Эти пропорции, по словам министра обороны, верны не только для всех медалей, но и для золотых.

Пропорция в половину завоеванных наград выглядит даже интереснее, если вспомнить тот факт, что спортсмены ЦСКА составили не половину, а около трети от всех участников Олимпиады со стороны России. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:26 В стране и мире
Путин поручил увеличить российскую группировку на пожарах в Греции
16:22 В стране и мире
Видео
«Они пытаются меня запугать»: Лукашенко объяснил ведущей «Звезды», зачем Запад готовит новые провокации
15:19 В стране и мире
Видео
Под Петербургом неизвестный мужчина ворвался с ножом в детский сад
14:58 В стране и мире
МакSим впервые рассказала о своем состоянии после комы
12:55 В стране и мире
Видео
Обрез и песочница: опубликовано видео с места убийства двухлетней девочки под Тулой
Популярное
Певицу МакSим переводят в обычную палату
Видео
Обрез и песочница: опубликовано видео с места убийства двухлетней девочки под Тулой
Полицейские задержали мужчину, сбежавшего из самарского ИВС при помощи простыни
«Русские везде»: западные СМИ восхищаются победами «отсутствующей на Олимпиаде» российской сборной
Видео
Огонь и зачистка: как работают пулеметы «Корд» нового Ми-8 для спецназа
«Это было прямое задание» Винер-Усманова о выступлении гимнасток на ОИ
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.