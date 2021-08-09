Шойгу заявил, что более половины медалей на Олимпийских играх завоевано спортсменами ЦСКА

Сергей Шойгу заявил, что более половины медалей на Олимпийских играх в Токио завоевано спортсменами ЦСКА.

«Таковых среди медалистов больше половины», - подчеркнул он на открытии федерального штаба общественной поддержки партии «Единая Россия».

Эти пропорции, по словам министра обороны, верны не только для всех медалей, но и для золотых.

Пропорция в половину завоеванных наград выглядит даже интереснее, если вспомнить тот факт, что спортсмены ЦСКА составили не половину, а около трети от всех участников Олимпиады со стороны России.