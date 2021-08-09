«Я восхищен, я рад и горжусь»: Матыцин оценил результаты сборной России на ОИ-2020

На Красной площади в эти минуты проходит грандиозный праздничный концерт в честь российских спортсменов, вернувшихся с ОИ-2020 в Токио. Россияне завоевали 71 медаль, перекрыв результаты Олимпиад в Рио-де-Жанейро и Лондоне.

«Я восхищен, я рад и горжусь, что мы все члены великой спортивной державы. Те эмоции, которые мы испытывали, говорят о том, что у нас громадный потенциал. Как бы сложно ни было, мы всегда готовы преодолевать сложности, готовы побеждать», - отметил глава Минспорта России Олег Матыцин.

Российских спортсменов поздравили в том числе и знаменитые артисты. Во время концерта был исполнен гимн страны, а также композиция Петра Чайковского, которая звучала на Олимпиаде во время награждения российских спортсменов.

Ранее в аэропорту Внуково приземлился самолет с российскими олимпийскими спортсменами. В Москву прилетели волейболисты, гимнасты, гандболисты, синхронисты и другие атлеты. На борту в том числе был глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

У трапа самолета олимпийцев встречали журналисты. Вскоре российская делегация направилась на Красную площадь, где запланированы торжественная встреча сборной и чествование команды.

На Олимпийских играх в Токио россияне завоевали 71 медаль. По общему количеству наград РФ заняла третье место, в медальном зачете - пятое: 20 золотых наград, 28 серебряных и 23 бронзовые.