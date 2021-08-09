В московском аэропорту встретили финальную группу олимпийцев

В аэропорту Внуково приземлился самолет с российскими олимпийскими спортсменами. В Москву прилетели волейболисты, гимнасты, гандболисты, синхронисты и другие атлеты. На борту в том числе был глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

У трапа самолета олимпийцев встречали журналисты. Вскоре российская делегация направится на Красную площадь. Там запланированы торжественная встреча сборной и чествование команды.

На Олимпийских играх в Токио россияне завоевали 71 медаль. По общему количеству наград РФ заняла третье место, в медальном зачете - пятое: 20 золотых наград, 28 серебряных и 23 бронзовые.