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Военные, МЧС, Авиалесоохрана: по всей России идут сражения с лесными пожарами

Андрей Аркадьев
Анатолий Бородкин
18:20 09.08.2021
Дым от горящей тайги достиг даже Арктики. В аэропортах Сибири задержаны более 50 рейсов.
Военные, МЧС, Авиалесоохрана: по всей России идут сражения с лесными пожарами
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Владимир Путин поручил выделить из резервного фонда правительства средства на тушение лесных пожаров и до 1 сентября оказать финансовую помощь пострадавшим от природных палов.

Кроме того президент поставил задачу сформировать на Дальнем Востоке межрегиональный центр авиационной охраны лесов от пожаров. В Якутии огонь вновь наступает на населенные пункты. В республике введен региональный режим ЧС.

Это не уничтожение боеприпасов времен Великой Отечественной, найденных поисковиками. Воронки от взрывов – единственная надежда на спасение целого поселка в Якутии. Они выполнят роль минерализованной полосы, в самых труднодоступных таежных районах, куда не может пройти наземная техника. Остальную работу по созданию заградительной полосы от надвигающегося огня делают люди.

Крупный очаг у села Улу-Сысы парашютисты-десантники «Авиалесоохраны» локализовали, но о безопасности населенного пункта говорить рано. У отдаленного села полыхает еще крупный пожар. Всего совместная группировка МЧС, «Авиалесоохраны» и волонтеров по борьбе с бедствием в Якутии насчитывает белее четырех тысяч человек. Работает почти 600 единиц техники. В небе – 12 воздушных судов.  На самых сложных участках – сводный отряд Восточного военного округа. В регион по распоряжению Шойгу прибыл эшелон с 20-ю инженерными машинами - тягачи, бронетранспортеры, Уралы, КАМАЗы.

Несмотря на все усилия огонь продолжает распространяться, один из очагов порывистый ветер гонит в сторону Якутска. Жители же отдаленных районов, находящееся в основной группе риска, пытаются всеми возможными способами спасти свое имущество.

Дымом от якутских пожаров затянуло огромную территорию от Забайкалья до Западной Сибири и Южного Урала. Дошел и до Приполярья – крупные города Ямала – в густом тумане. Впервые за все время наблюдения добрался и до Северного полюса. Это зафиксировали снимки NASA.

Из-за плохой видимости в Иркутске пассажиры по нескольку часов ждут вылета. Не лучше ситуация и в Красноярске. И это при том, что сибирский мегаполис почти за 2 тысячи километров от основных очагов якутских лесных пожаров.

Лесные пожары бушуют и в Поволжье. Аномально жаркое, засушливое лето, сильные ветра и сухие грозы способствуют появлению многочисленных очагов и быстрому распространению огня.

Но все же главная причина – человеческий фактор. Почти 40 процентов всех возгораний в Башкирии – из-за неосторожного обращения с огнем. Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого сразу в пяти умышленных поджогах. И пока одни поджигают, другие отстаивают подступы к своим домам.

В Мордовии останавливают пламя два транспортника Ил-76, самолет-амфибия Бе-200 и вертолеты Ми-8. На основные очаги авиационной группировкой уже сброшено 250 тонн воды.

Сложная ситуация и на юге Оренбургской области. Введен самый высокий, пятый класс пожарной опасности. В регионе бороться с огнем добровольцам, спасателям и десантникам-парашютистам помогает военный транспортник Ил-76. Экипаж гиганта уже сбросил на очаги почти 90 тонн воды.

Всего за прошедшую неделю в стране удалось локализовать более 400 природных пожаров. Но очаги продолжают появляться. Удерживать удар совместной группировке вместе с волонтерами и местными жителями как в Якутии, так и в Поволжье становится все труднее. А прогнозы погоды неутешительны. Проливных дождей в ближайшие дни не ожидается.

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