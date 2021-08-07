Остановить как можно быстрее: военнослужащие отправились на борьбу с лесным пожарами в Якутии

Якутия окрасилась в оранжевый цвет пожаров. Они свирепствуют на территории более миллиона гектаров. В эти минуты огонь угрожает 12-и населенным пунктам. Сильный ветер раздувает пламя. В одном из сел уже сгорели десятки домов и хозяйственных построек. Для эвакуированных людей разворачивают пункты временного размещения. Пожарные круглосуточно дежурят у нефтебазы, к которой подбирается огонь.

В нескольких метрах от дороги - сплошная стена огня. Сейчас проезд запрещен - слишком опасно. Полыхает тайга в Таттинском районе Якутии. Пожар в трех километрах от крупного поселка Ытык-Кюэль. В райцентре - население около семи тысяч человек. Жителей готовят к эвакуации.

Пожарные пытаются сдержать огонь на подступах к поселку Сангар. Там расположена нефтебаза и пламя уже подошло к резервуарам с топливом на два километра. Возгорание тушат 40 человек и шесть единиц техники, в том числе — вертолет Ми-8, принято решение направить им в помощь самолет Ил-76.

Чтобы отрезать очаг возгорания от еще живого леса, спасатели делают минерализованные полосы Вот только ветер очень сильный – порывы до 15 метров в секунду. Это тот самый циклон, которого в Якутии так ждали, вот только дождей он не принес. Пламя в буквальном смысле перескакивает через преграды, которые возводят люди.

Еще вчера казалось, что село Бясь-кюель в горном районе Якутии удастся оградить от огня. Но верховой пожар - самый опасный из всех существующих - перекинулся через минерализованную полосу. Все в дыму, дышать невозможно, а сильный ветер продолжает раздувать пламя.

Уничтожен 31 жилой дом. Но большую часть деревни - 225 зданий - удалось отстоять от огня. Деревню тушат и военные - сводный отряд инженеров Восточного военного округа. Жителей деревни эвакуировали на автобусах.

Для эвакуированных подготовили пункты временного размещения. А пожарные и военнослужащие после краткого отдыха отправляются в новый очаг возгорания. Якутия сейчас выжжена солнцем. Уже несколько месяцев нет даже облаков, чтобы вызвать дождь. Вся опавшая хвоя на земле сейчас сухая, как порох - и постоянно появляются новые пожары.

Сложность еще и в том что большая часть пожаров полыхают в труднодоступных территориях - туда техника не пройдет. И на пути огня встают люди. В руках лопаты, за спинами – небольшие ранцевые огнетушители. Это настоящий лесной спецназ - парашютисты пожарные. Сегодня прибыло подкрепление - еще 50 специалистов из Уральского федерального округа.

«Все люди с большим опытом. Профессионалы своего дела. Это обученные десантники-парашютисты, пусковики есть», - рассказал инструктор десантной пожарной группы Михаил Сапелко. «Ситуация очень тяжелая - сушь стоит, воды мало, дождей нет, сильный ветер. Это затрудняет тушение этих лесных пожаров», - дополнил инструктор десантной пожарной группы Алексей Лыткин.

В целом ситуация с пожарами в стране остается крайне напряженной - горят леса в 18-и регионах России. С начала пожароопасного периода огонь уничтожил около шести миллионов гектаров. Позади этого огненного вала остаются сожженные леса и уничтоженные экосистемы, которые будут восстанавливаться десятки лет. Именно поэтому огонь так важно остановить здесь и сейчас – как можно быстрее.